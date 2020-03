Tchad : un camion renverse sa marchandise en pleine rue à N'Djamena

Fait divers : un accident de circulation a eu lieu ce vendredi à l'avenue Taïwan de N'Djamena, à proximité de l'Université Hec Tchad, dans le 8ème arrondissement. Un gros porteur avec une cargaison de marchandises s'est brutalement renversé sur cette route bitumée en réfection.



Les circonstances de l'accident demeurent imprécises. Toutefois, une manoeuvre imprudente du chauffeur pourrait être à l'origine de l'accident.



La marchandise du camion, composée de plusieurs centaines de cartons, s'est en partie déversée sur le côté de la route.



Le chauffeur et l'apprenti du camion ont été légèrement blessés et évacués à l'hôpital le plus proche, tandis que des dégâts matériels ont été constatés.



L'accident a entrainé une perturbation de la circulation et un attroupement.



Un accident similaire a eu lieu en fin de matinée à Abéché.