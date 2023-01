Tchad : un conseiller national à la rencontre des organisations de la société civile du Moyen-Chari

Objectif de la rencontre : faire comprendre aux organisations de la société civile de la province du Moyen-Chari le rôle de la société civile au sein du Conseil National de Transition.



Selon Digadimbaye Youssouf Ngamiss, le rôle de la société civile au sein du Conseil National de Transition est de rappeler à l'ordre les autorités sur des questions de libertés fondamentales, des droits de l'Homme, de paix et du vivre ensemble. Le Conseiller National de Transition, Digadimbaye Youssouf Ngamiss, a précisé que ce rôle est primordial en ce moment où le Tchad est en pleine transition. C'est pour cela qu'il a demandé à ces organisations de la société civile du Moyen-Chari d'être unies, vigilantes et de s'engager dans des campagnes de sensibilisation auprès de la population concernant le référendum qui se profile à l'horizon.



Digadimbaye Youssouf Ngamiss a profité de l'occasion pour demander aux organisations de la société civile de la province du Moyen-Chari de soutenir le gouverneur Ousmane Brahim Djouma dans des campagnes de sensibilisation sur la paix et le vivre-ensemble pour que la province du Moyen-Chari aspire à une cohabitation pacifique.



Présent à cette rencontre, le délégué des droits de l'homme, de l'accès au droit et à la justice, Abba Ahmat Sidick, s'est réjoui de cette mission du Conseiller National de Transition et a souligné qu'un membre de la société civile est un défenseur des droits de l'homme et un artisan de paix qui s'engage à promouvoir les droits et les devoirs des citoyens. Il est à noter que plus d'une cinquantaine de représentants des organisations de la société civile du Moyen-Chari ont participé à cette rencontre.