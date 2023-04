Tchad : un convoi conjoint de l'armée française et tchadienne en mission au Logone Oriental

Selon un officier de presse de l'armée française à Alwihda Info, cette présence militaire ne doit pas inquiéter la population, car elle est motivée par des objectifs de développement socio-économique de la province.



L'officier de presse de l'armée française a souligné l'importance de cette mission pour le développement de la province du Logone Oriental. Il a également appelé la population à ne pas s'inquiéter de la présence des militaires français et tchadiens, car leur mission est avant tout pacifique et vise à renforcer la stabilité et la sécurité de la province.