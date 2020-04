Tchad : un élève s'habille en militaire pour arnaquer les citoyens, il est arrêté

La Police nationale a annoncé mercredi l'arrestation d'un jeune élève qui se déguisait en tenue militaire pour arnaquer les citoyens.



L'individu a été présenté ce matin à la direction générale de la police nationale, habillé avec sa tenue fictive, à côté de neuf autres personnes interpellées pour des délits et un meurtre.



"L'individu en tenue que vous avez peut être pu considérer comme militaire ou policier, ne l'est pas. C'est un élève qui s'est déguisé en policier pour commettre des forfaits pendant cette période de couvre-feu", a indiqué le porte-parole de la Police nationale, le commissaire Paul Manga.



"Il a son complice qui est également arrêté par un autre service. Les deux, ensemble, commettaient des forfaits dans les quartiers, dans les concessions des particuliers, pour leur subtiliser des biens", a précisé le commissaire Paul Manga.



Un appel à la vigilance



Le porte-parole de la police nationale, commissaire Paul Manga, a appelé la population à la vigilance "car pendant cette période de lutte contre la pandémie du coronavirus, où le gouvernement a pris plusieurs mesures de sécurité sanitaire, certains citoyens véreux, malhonnêtes, qui ne se soucient pas de ce choc, continuent à extorquer leurs biens et les arnaquer au nom des forces de l'ordre. La police nationale leur demande d'être vigilants."



"Nous demandons la contribution de la population pendant cette période difficile. Qu'elle sache faire la différence entre les forces de l'ordre et les individus mal intentionnés. Tous ceux qui portent la tenue ne sont pas des agents des forces de l'ordre", a ajouté le commissaire Paul Manga.



Les prisons "ne sont pas fermées"



Le procureur de la République Youssouf Tom a estimé que ces individus "ôtent le sommeil de leurs semblables, soit en mettant fin à leurs vies, soit en leur arrachant les biens."



Il a précisé que la libération exceptionnelle de prisonniers face à la pandémie du Covid-19 ne sous entend pas que les prisons sont fermées, ni la fin de l'Etat de droit au Tchad.