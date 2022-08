TCHAD

Tchad : un enfant d'un an parmi les victimes d'un conflit meurtrier au Logone Oriental

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Août 2022

Neuf personnes dont une femme et un enfant âgé d'un an ont été tuées, non loin du village Bembaigane, dans le canton Padzangué, au Logone Oriental, le 19 août 2022.