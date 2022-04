Tchad : un étudiant fait une étude sur les maladresses de linguistique arabe

En coordination avec le ministère de l'Enseignement supérieur, la soutenance a été axée sur le thème "l'influence de la langue arabe sur les dialectes dans certains quartiers de N'djamena : cas de Ambassatna et Blabiline".



Le jury a attribué la note de 16/20 au lauréat Mahamat Nasardine Moussa Abakora. Pour lui, les maladresses de linguistique arabe l'ont encouragé de continuer ses recherches sur les linguistiques. Il a constaté ces maladresse dans les quartiers Ambassatna et Blabiline, ce qui l'a poussé à écrire son mémoire sur le sujet.



"C'est la première fois que l'étude est menée sur les deux quartiers. Ça m'a permis d'en connaitre davantage sur certains dialectes, surtout les dialectes Bornou, Baguirm et Kotoko", explique Mahamat Nasardina. Il indique que d'autres étudiants viendront creuser davantage pour mieux connaitre la civilisation tchadienne.