Tchad : un financement de 38 milliards Fcfa pour appuyer la protection sociale dans 4 provinces

Le Tchad et la Banque mondiale ont signé jeudi un accord de financement additionnel d’un montant de plus de 38 milliards de Francs CFA (75 millions de dollars), dans le cadre du Projet d’appui aux réfugiés et communautés d’accueil (PARCA).



Le financement vise à garantir l'accès à la protection sociale et aux services sociaux pour les réfugiés et la population, explique Raşit Pertev, représentant résident de la Banque mondiale au Tchad.



Selon le ministre de l’Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Dr. Issa Doubragne, le financement additionnel va permettre l'extension du projet dans quatre provinces supplémentaires (Mandoul, Moyen-Chari, Ennedi Est, Wadi Fira).



495.000 personnes devraient bénéficier des actions mises en oeuvre grâce au financement additionnel.



Le projet PARCA est lancé depuis 2019 à l'Est du Tchad, notamment au Ouaddaï. Au-delà des transferts ou de la distribution de fonds aux bénéficiaires, il est prévu la mise en œuvre de mesures d'accompagnement au développement humain pour renforcer le capital humain.



Le projet PARCA procède par exemple à l'octroi des subventions productives à des ménages. L'objectif est de les aider à entreprendre des activités génératrices de revenus.