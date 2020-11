Tchad : un général agresse physiquement des magistrats, le syndicat en colère

Une formation de la 3ème chambre civile du Tribunal de grande instance de N'Djamena a fait l'objet hier, jeudi, d'une agression physique par un général de l'armée, a indiqué vendredi le Syndicat des magistrats du Tchad (SMT) dans un communiqué.L'incident a eu lieu dans la matinée lorsque l'équipe judiciaire a effectué une descente aux fins de constat au quartier Hilé-Houdjaj, dans le 10ème arrondissement de N'Djamena, précise Moussa Wade Djibrine, président du SMT.Le SMT exprime son indignation et exige l'arrestation du général et de ses complices afin qu'ils soient traduits devant les juridictions pour répondre de leurs actes.Le journal " Le Pays " qui a évoqué hier l'incident, apporte des détails, citant le témoignage d'un magistrat victime de l'agression. L'officier, auteur des faits, serait "le frère d’une des parties au procès" d'un litige foncier. Il ajoute que le procureur de la République a été saisi et a dépêché des forces de l'ordre sur les lieux, sans parvenir à retrouver l'auteur.