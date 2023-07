Tchad : un guérisseur défie les autorités en proposant de soigner 100 patients atteints du SIDA

Mokembaye Joël, qui se décrit comme le fils de ce pays, affirme ne pas craindre de s'opposer à quiconque. Il considère son don de guérison comme un cadeau de Dieu pour aider le peuple tchadien. Selon lui, le véritable problème réside dans le fait que les autorités ne veulent pas qu'il travaille avec les journalistes. Pour remédier à cette situation, il a récemment invité tous les journalistes tchadiens à la Maison de la Femme pour collaborer avec eux.



Afin de dissiper les doutes des autorités et prouver l'efficacité de ses méthodes, Mokembaye Joël a lancé un défi audacieux. Il demande à ce qu'on lui fournisse 100 patients atteints du SIDA, qu'il s'engage à guérir en l'espace de 6 mois. Cette proposition vise à démontrer qu'il est possible pour un tchadien ordinaire de guérir cette maladie.



La situation actuelle suscite de vives réactions et interrogations au sein de la population tchadienne. Certains soutiennent Mokembaye Joël, affirmant avoir bénéficié de ses soins, tandis que d'autres restent sceptiques quant à ses capacités de guérison.



Il reste à voir si Mokembaye Joël réussira à relever son défi et à restaurer la confiance des autorités et de la population dans ses méthodes de guérison.