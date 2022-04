Tchad : un habitat offert aux veuves et orphelins de Bohoma

Cité Bohoma est la dénomination de la structure. Elle est offerte ce 9 avril à Klessoum par la Fondation grand cœur aux veuves et orphelins des militaires tués dans la fameuse bataille de Bohoma contre les terroristes de la secte Boko Haram.



Le don de l'ouvrage a une double acception. Il vise d'une part, à rendre hommage à ces soldats qui se sont sacrifiés pour la patrie. D'autre part, de l'avis de l'ex-première dame, les peines des veuves et orphelins sont immenses car elle les vit quotidiennement parce qu'elle est aussi veuve. Ces peines, le capital de décès et les pensions ne soulagement pas entièrement. Un toit et des services sociaux de base soulageront sans doute ces souffrances. "Le loyer, les bailleurs ne seront plus que de lointains souvenirs", a lancé Hinda Déby Itno.



"La peine et les douleurs des familles seront adoucies", relaie le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale Daoud Yaya Brahim.



Il est à rappeler que la cité comporte entre autres 140 concessions, un hôpital et une école.