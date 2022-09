Tchad : un homme et ses deux enfants tués à Hadjar Marfaïne

Aux environs de 21 heures, des hommes armés ont attaqué le domicile de Abdelkerim Hassan, un habitant du village, explique une source à Alwihda Info. Ils ont abattu l'homme et ses deux enfants, tandis que la mère a été blessée au bras droit.



Les forces de défense et de sécurité sont intervenues quelques minutes après la fin de la pluie. Ils n'ont trouvé aucune trace des assaillants.



Le père de famille était âgé d'une cinquantaine d'années tandis que les enfants étaient âgés de trois et quatre ans.