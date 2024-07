Tchad : un lieutenant de la PJ agresse le coordinateur provincial des journalistes à Doba

Djikoloum Frédéric Ngardodjim, rédacteur en chef de la radio La Voix du Paysan et coordinateur provincial des journalistes-communicateurs du Logone Oriental, a été agressé par Ndoumde Palkouboukarios, alias Judas Iscariot, lieutenant de police judiciaire à Doba. L'incident s'est produit dans un café local le 23 juillet vers 19 heures.



L'agression a eu lieu après que Djikoloum a répondu à une question concernant une rumeur sur la mort d'un prisonnier à la police judiciaire, une question soulevée lors de la visite de Seylou Dorsouma, président de l'Action Chrétienne pour l'Abolition de la Torture au Tchad, à Doba le 22 juillet. Le lieutenant Ndoumde, mécontent de la situation, a menacé Djikoloum avec une bouteille et lui a arraché de force son téléphone portable, suspectant qu'il enregistrait la conversation.



Djikoloum Frédéric Ngardodjim a rappelé à cette occasion que les journalistes sont des collaborateurs des forces de sécurité, et non leurs ennemis, et a demandé la fin des intimidations et agressions à leur égard. À l'heure où nous mettons sous presse, le téléphone de Djikoloum a été remis à la détentrice du café où l'agression a eu lieu.



Il est à noter que le lieutenant Ndoumde Palkouboukarios, alias Judas Iscariot, se trouvait en tenue militaire dans ce café à 19 heures, où il avait l'habitude de consommer de l'alcool et de harceler les jeunes des environs.



En quête d'équilibrer les informations, les journalistes ont été chassés du bureau du lieutenant Judas Iscariot, qui entend porter plainte contre Djikoloum Frédéric Ngardodjim.