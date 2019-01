Tchad : un mort et deux blessés dans des affrontements au Lac

Un affrontement a opposé pour le deuxième jour consécutif la communauté Daguia et la famille du prince Mbodou Mbami, ce mercredi 23 janvier 2019 à 8h30, dans la province du Lac Tchad.



Cette altercation violente qui fait suite à l'affrontement d'hier, a provoqué la mort d'une personne et fait deux blessés graves au sein de la communauté Daguia.



Une femme, mère du défunt, a attaqué ce mercredi la famille du prince Adoum Mboudou Mbâmi, le petit frère du chef de canton de Bol, Youssouf Mbodou Mbâmi. Deux personnes on été blessées dont l'un des fils du prince et son goumier.