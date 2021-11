Tchad : un nouveau commandant de zone de défense installé au Tibesti

Le chef d'état-major de l'armée de terre et membre du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Souleymane, a installé le 5 novembre le nouveau commandant de la zone de défense et de sécurité n°6 de Bardaï, le colonel Barkaï Hamid. Il remplace le général Tahir Haran, après 15 mois de fonctions.



La cérémonie de passation de service a eu lieu au quartier général du commandement, à Bardaï.



Après la cérémonie, le général Mahamat Souleymane a échangé avec les responsables militaires sur la cohabitation pacifique et la paix dans la province du Tibesti.