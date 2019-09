Tchad : un nouveau procureur fait libérer plus de 50 prisonniers détenus arbitrairement

Installé le 9 août 2019 comme procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Moundou, Brahim Ali Kolla s’est immédiatement mis à l’œuvre. Dès son arrivée, constatant plusieurs irrégularités dans le fonctionnement de la justice à Moundou, le nouveau procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Moundou a commencé par libérer une cinquantaine de prisonniers de la maison d’arrêt de Moundou, arrêtés et détenus arbitrairement. Il a ensuite initié une série de rencontres avec différentes entités de la place.



Dans un premier temps, Brahim Ali Kolla a rencontré les auxiliaires de justice qui sont les OPJ de la police et de la gendarmerie. Avec les chefs hiérarchiques de ces institutions, le procureur a notamment évoqué la détention arbitraire, les contrôles policiers et les dérapages qu’ils ont l’habitude de faire avec les justiciables dans les commissariats et les brigades.



"Le respect des droits de l’Homme et la procédure pénale doivent être de rigueur", a instruit Brahim Ali Kolla aux commissaires et commandants de brigades afin d’éviter les erreurs du passé.



"Vous aussi êtes passibles de peines en cas de violation des droits des justiciables", a réitéré le procureur de la République près le Tribunal de grande Instance de la ville de Moundou.



Avec les organisations de la société civile, Brahim Ali Kolla a échangé sur le bien-être de la population qu’il qualifie de dénominateur commun pour la justice et les organisations de la société civile.



« Il ne sert à rien de faire des dénonciations dangereuses de nature à perturber la quiétude sociale », a indiqué le nouveau procureur de la République de Moundou aux organisations de la société civile qui ont promis de collaborer étroitement avec la justice.