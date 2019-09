Tchad : un nouveau proviseur au lycée national franco-arabe d'Abéché

A Abéché, le lycée national Franco-arabe scientifique a un nouveau proviseur. Il s'agit de Djerambeté Djimtoloum Oyono, l'ex-conseiller d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle à la délégation provinciale à l'éducation et à la Jeunesse (DPEJ) du Ouaddaï.



Il a été installé ce matin dans la salle des professeurs de l'établissement par l'Inspecteur départemental de l'éducation national, Hassan Saleh Djameh, en présence du personnel administratif et de certains enseignants venus pour la circonstance.



Il remplace le proviseur sortant Abdel-aziz Adoum Mahamat, licencié en physique-chimie (arabe).



Le proviseur entrant, Djerambeté Oyono, est professeur certifié en mathématiques dans ce même établissement.



Un nouveau directeur au collège Darassada



Une deuxième cérémonie de passation de service a eu lieu ce jeudi au collège Darassada. Le nouveau directeur, Khalid Saleh Djameh a pris fonctions. Il est le frère de l'actuel inspecteur départemental, Hassan Saleh Djameh.



Le nouveau directeur est titulaire d'une licence en histoire arabe. Il remplace Hafiz Mahamat Ali Ma-arouf.