Tchad : un nouveau tableau de l'ordre des architectes présenté

La ministre de l’Aménagement du territoire, du Développement de l’habitat et de l’Urbanisme, Mme. Achta Ahmat Bremé a présidé, ce samedi 9 mars 2019, au Radisson Blu Hotel, la cérémonie de présentation officielle du nouveau tableau de l’ordre de l’architecture du Tchad.



Les personnes identifiées par adresse sont désormais considérées comme architectes reconnues sur le plan national. Il y a, au total sur ce tableau, 69 architectes tchadiens ayant franchis toutes les étapes du métier et prêts à accompagner le Tchad dans son processus de développement.



Le président de l’ordre national des architectes du Tchad, Senoussi Ahmat Senoussi affirme qu’il y a, à l’heure actuelle, 69 inscrits sur le tableau pour représenter dignement les architectes professionnels. Par ailleurs, dit-il, "il y a plus d’une cinquantaine de futures architectes qui vont arriver d’ici quelques années car ils sont en formation, certains en cours de stage professionnel. Bientôt on dépassera le nombre de 100 architectes tchadiens."



Pour sa part, la ministre de l’Aménagement du territoire, du Développement de l’habitat et de l’Urbanisme, Mme. Achta Ahmat Bremé indique que l’organisation du métier d’architectes au Tchad passe nécessairement par la réglementation des autres professions, notamment celui des ingénieurs, urbanistes, topographes et géomètres.



"Les experts de l'ONAT sont appelés à proposer une nouvelle forme d’habitat répondant à notre climat et à l’économie sociale car c’est avec votre expertise et réflexion intelligente qu’on sentira la différence. Le tableau présenté comporte que les noms des architectes professionnels formés dans des grandes écoles d’architectures avec cette présentation. Ce sont eux qui sont appelés à exercer ce métier librement sur l’ensemble du territoire", a déclaré la ministre.