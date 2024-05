Tchad : un officier exécute un civil devant une caméra

Le commandant de la force mixte Tchad-Soudan, le général Ousman Bahar Mahamat Itno, a ordonné l'arrestation immédiate du colonel Baradine Ordjo Kaoussou, son audition, son menottage et sa mise à disposition des services de renseignement suite à des actes de cruauté.



Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l'officier exécute sommairement un civil à bout portant, à l'aide d'une kalachnikov.



Par décret n°0729 du 21 mai 2024, le colonel Baradine Ordjo Kaoussou est cassé au grade de soldat de 2ème classe et radié du contrôle des effectifs des forces de défense et de sécurité pour faute grave.