Tchad : un peu d'amour et de solidarité pour construire une paix

L'association Les Lamyfortains et N'Djamenois par un point-presse fait à son siège, a rappelé son vœu le plus cher, la paix. "Une paix du cœur" différente de la "paix des politiciens", explique le président de l'association Hissein Banaye Moussa. Cette paix n'étant pas instantanée, quelques vertus sont nécessaires pour la bâtir. Il s'agit d'un peu d'amour, de solidarité, de tolérance. Ces vertus manquent malheureusement à la population tchadienne. La haine, le communautarisme, l'intolérance leur ont substitué. Des vices que les politiciens saisissent comme "ascenseurs" pour arriver au "sommet de la hiérarchie sociale".



Un autre vice que dénonce le président de l'association des Lamyfortains sont les réseaux sociaux. Ils concourent à propager des messages haineux, des mensonges et injures par "les objecteurs de conscience, les influenceurs, les activistes".



Hissein Banaye Moussa n'a pas occulté les pourparlers de Doha qui ont "trop duré". Le président des Lamyfortains exhorte les politico-militaires à se soucier du peuple qui n'aspire qu'à l'harmonie, à la paix. Il appelle le président du Conseil militaire de transition à s'assumer pour la tenue du dialogue pour permettre aux tchadiens de laver leur linge.