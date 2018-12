Tchad : un prêt de la France pour payer la solde des fonctionnaires de décembre

Deux conventions de financement pour un montant total de 50 millions d'euros ont été signées ce jeudi 6 décembre 2018 au ministère des Finances et du Budget, à N'Djamena. Elles portent sur l'aide budgétaire de la France au titre de l'année 2018.



La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Finances et du Budget, de l'Ambassadeur de France au Tchad et du directeur de l'Agence française de développement (AFD).



La première convention portant sur un montant de 40 millions € est un prêt de l'AFD destiné au paiement de la solde des fonctionnaires civils du mois de décembre. La seconde convention permet d'appuyer les efforts du gouvernement dans le domaine sanitaire. Elle porte sur un montant de 10 millions €.



"Cette troisième contribution budgétaire n'est pas si fréquente dans nos modes d'intervention. La France manifeste de manière concrète sa solidarité active avec le peuple tchadien et son engagement aux cotés des autorités pour affronter les épreuves conjoncturelles et soutenir les efforts en matière de lutte contre la pauvreté", a déclaré l'Ambassadeur de France au Tchad,



Le ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar, a salué les multiples efforts du gouvernement français en faveur du Tchad.