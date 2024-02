Tchad : un projet 'Action Citoyenne' lancé au Moyen-Chari pour promouvoir la participation de la jeunesse

L'objectif de cette formation est d'éduquer les autorités administratives, traditionnelles, religieuses, ainsi que les jeunes et les femmes, sur les outils et techniques pour une gestion pacifique et efficace des conflits dans la province du Moyen-Chari.



En souhaitant la bienvenue aux différentes organisations de la société civile et aux leaders religieux, le président du groupe technique de travail (GTT), Masra Korowa Nagué, a mentionné que cette formation est le fruit des recommandations issues d'un atelier participatif multi-acteurs organisé à Sarh par FHI360.



Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général Fidèle Kodé Ngolo a encouragé les participants à être attentifs aux diverses thématiques présentées afin de proposer des suggestions constructives qui contribueront à la prévention, la médiation et la gestion pacifique des conflits liés aux ressources naturelles dans le Moyen-Chari.



Yamadji Denis, coordinateur de l'ONG Université Populaire, a souligné que le projet "Action Citoyenne" est une initiative éducative destinée à la jeunesse pour promouvoir la culture démocratique, l'éducation et la participation citoyenne. Le projet, maintenant dans sa deuxième année d'exécution, a déjà formé plus de 220 jeunes filles et garçons pendant 6 mois dans les 2ème et 4ème arrondissements de la ville de Sarh entre 2022 et 2023. Le 12 février 2024, 140 autres jeunes, dont 71 filles et 69 garçons, ont commencé leur parcours citoyen dans les 3ème et 5ème arrondissements de Sarh. Yamadji Denis a affirmé que le développement du Tchad repose sur l'implication de jeunes, d'hommes et de femmes en tant que citoyens responsables.