Tchad : un projet de lutte contre la malnutrition maternelle et infantile lancé au Hadjer Lamis

Massakory - Le secrétaire général du département de Dagana, Mahamat Djida Khalid, représentant le gouverneur de la province de Hadjer-Lamis, a lancé mardi après-midi le projet de lutte contre la malnutrition maternelle et infantile de la Fondation Grand Cœur (FGC).



Le lancement du projet entre dans le cadre des missions régaliennes de la FGC qui est celui d'outiller les femmes et filles démunies afin de leur permettre de se prendre en charge pour améliorer leurs meilleures conditions de vies.



Le chef de mission de la FGC, Mme. Ngoékadjita Désirée, a signifié que le projet va renforcer les capacités des organisations féminines de la province de Hadjer-Lamis en technique de fabrication de farine enrichie à base de produits locaux.



Durant 4 jours, le projet qui a pour slogan "Ma maman, ma bouillie" va former des associations féminines sur les techniques de fabrication de la farine enrichie, la pérenisation des acquis et la vulgarisation de la formation dans leurs bases respectives.



Le point focal de la FGC au Hadjer-Lamis, Ali Idriss, a saisi l'occasion pour appeler les femmes à être attentives afin de tirer profit de la formation.



Lancant le projet, le secrétaire général du département de Dagana, Mahamat Djida Khalid, a exhorté les femmes à être assidues afin de vulgariser cette formation dans leurs bases respectives pour permettre la mise en place d'activités socioéconomiques.



La formation regroupe plusieurs associations féminines des quatre départements que compte la province de Hadjer-Lamis.