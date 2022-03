Tchad : un restaurant ravagé par un incendie près de l’aéroport de N’Djamena

Le restaurant Layalina, situé dans le 2e arrondissement de N’Djamena, non loin de l’aéroport international Hassan Djamous, a été ravagé par un incendie ce 14 mars

vers 4h30 du matin. Les sapeurs-pompiers sont encore sur place.



Les causes de l’incendie sont inconnues. D’importants dégâts matériels sont enregistrés.



Les incendies se multiplient ces derniers semaines dans tout le pays, touchant des marchés, commerces et habitations.