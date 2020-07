Tchad : un rôle crucial de la statistique dans le processus de planification du développement

D'après Baradine Zakaria Mourssal, "il est important aujourd'hui pour les hommes de médias d'apprendre quelques notions sur le traitement des données en terme de statistiques, dans le cadre de leur élaboration et de leur interprétation avant leur diffusion."



Au cours de cette séance de formation, cinq présentations sont prévues à savoir : la généralité sur les statistiques, l'élaboration, le traitement, l’analyse des données statistiques, l'importance des statistiques dans le processus de planification du développement, la réforme du système de statistique nationale et enfin le métier de statisticien.



« Cette formation marque le début de la coopération entre l'INSEED et les Hommes des médias dans le cadre de la stratégie de communication. La diffusion des données statistiques nécessite les médias et également l'implantation des acteurs des médias dans ce processus envers les usagers afin de faciliter la tâche au ministère de l'Économie et de la Planification du développement », a conclu le directeur de l'Institut, Baradine Zakaria Mourssal.