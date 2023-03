Tchad : un traitement spécial de redevance PPCB pour les éleveurs du Lac

Les éleveurs du Lac ont été recommandés de payer une redevance de 50 FCFA pour la PPCB. La délégation sanitaire du Centre et de l'Ouest, relevant du ministère de l'Elevage et des Productions animales, à travers le projet régional d'appui au pastorisme au Sahel (PRAPS), financé par la Banque mondiale, a annoncé cette décision lors de son passage à Bol, chef-lieu de la province du Lac, le 27 mars.



La délégation a précisé que les éleveurs du Lac bénéficient d'un traitement spécial en matière de redevance, avec un montant de 50 FCFA par rapport aux autres provinces touchées par la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB).



Certains éleveurs ont exprimé des réticences à l'égard de cette décision. C'est pourquoi le projet régional d'appui au pastorisme au Sahel (PRAPS) et le ministère de l'Elevage et des Productions animales, avec l'appui financier de la Banque Mondiale, ont organisé une campagne de sensibilisation de masse sur le marquage des ovins et caprins, dans les zones d'équipes provinciales.



L'équipe numéro 2 des huit provinces du Centre et de l'Ouest est chargée de suivre l'évolution du marquage des petits ruminants, dans le but d'attirer l'attention des éleveurs sur les pathologies les plus fréquentes et les plus redoutables chez les petits ruminants, et de les sensibiliser sur l'importance du marquage, afin de différencier ces derniers de la vaccination de l'année prochaine des autres ruminants non vaccinés.



La porteuse de messages, le Dr Nodjimadji Rirabe, secrétaire générale adjointe, a indiqué aux éleveurs que le marquage des animaux des petits ruminants se fait à l'oreille droite, vers le bout, sans provoquer d'hémorragie, et laisse une marque en forme de U. Le choix de la pince utilisée pour le marquage a été fait de commun accord avec les organisations professionnelles des éleveurs lors d'une réunion au ministère.



La secrétaire générale adjointe a ajouté que le marquage facilitera l'atteinte de l'objectif et permettra de réduire les coûts de l'organisation de la campagne de vaccination d'une année à l'autre. Selon elle, le marquage des petits ruminants reste l'élément clé et fondamental pour obtenir le résultat escompté.



En conclusion, la cheffe de mission a lancé un vibrant appel aux représentants des éleveurs et aux éleveurs eux-mêmes pour qu'ils permettent aux équipes de vaccination de marquer leurs animaux, afin de mieux identifier ceux qui sont déjà vaccinés.