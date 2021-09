Tchad : un vol de canne à sucre a failli dégénérer en conflit intercommunautaire au Mandoul

À l'origine des tensions, un bouvier a tué un paysan âgé de 40 ans suite à une dispute liée au vol d'une canne à sucre.



Deux bouviers ont conduit le troupeau d'un éleveur au pâturage. L'un surveillait le bétail et l'autre est parti voler des cannes à sucre dans le champ d'un paysan. Surpris en flagrant délit et poursuivi, le bouvier est venu alerter son accompagnateur. Celui-ci a dégainé son couteau et l'a enfoncé en pleine poitrine du paysan.



Avant de succomber à ses blessures, le paysan a blessé le bouvier à la tête avec un gourdin.



Cette situation a créé des foyers de tensions : du côté des éleveurs, des renforts se sont déployés de Bengoro et Bouna, têtes enturbannées et arcs en main. Ils se sont dirigés vers le village de Paris Doumngaou.



De leur côté, les paysans voulaient venger à tout prix leur frère. Ils se sont armés de sagaies, couteaux de jet, machettes et lance-pierres.



Conscient de l'urgence de la situation, le chef de village de Paris Doumngaou 1, Moyamta Narna, a appelé aussitôt les autorités de Bouna. Une délégation conduite par le sous-préfet de Bouna, Balmon Taokréo James, entouré des forces de défense et de sécurité, a débarqué d'urgence sur le terrain et a désarmé les deux parties qui étaient prêtes pour l'effusion de sang.



La victime est âgée de 40 ans, mariée à deux femmes et père de sept enfants. Les auteurs de l'assassinat ont. été arrêtés et conduits à la maison d'arrêt de Moissala.