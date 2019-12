Tchad : une ONG veut détecter les comportements annonciateurs de violences faites aux femmes

L'ONG La voix de la femme a organisé jeudi matin un échange avec différentes associations de défense des droits de la femme et des représentants des droits de l'Homme. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes.



L'ONG La voix de la femme ayant comme désir de s'inscrire sur le long terme, réunit les organisations féminines afin de mettre en place une stratégie de lutte contre les violences faites aux femmes.



La stratégie s'articule entre autres autour de la mise en place d'une stratégie de lutte contre les violences faites aux femmes, l'identification des différents types et formes des violences faites aux femmes, la mise en place d'une contre écoute des femmes victimes de violences, et la mise en place d'un hub entre les victimes de violences et les services médicaux et juridiques.



L'ONG La voix de la femme mise également sur la sensibilisation des femmes sur les comportements annonciateurs de violences et la création d'un cadre d'échange permanent en faveur des victimes.