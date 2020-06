Tchad : une association étudiante hausse le ton face à une "gestion peu orthodoxe"

Le président de l'Union nationale des jeunes étudiants chrétiens et musulmans des Universités du Tchad (UNJECMUT), Toubou Mahamat Bakhit, a dénoncé mercredi les allégations imputées à son association par l'Union nationale des étudiants tchadiens (UNET).



Selon lui, "cette déclaration est montée de toute pièce (...) pour tromper l'opinion publique."



"Je suis bel et bien étudiant en master 1 et je suis élu président par un Assemblée générale depuis le 21 septembre 2018 dans la faculté de Ardep-Djoumal même", a précisé Toubou Mahamat Bakhit.



Il a évoqué une gestion "peu orthodoxe" de certains responsables ainsi que "d'individus assoiffés de gain facile", notamment au Centre national des oeuvres universitaires.



"L'UNET n'a pas sa place dans nos universités par ce comportement et (avec) des gens qui ne visent que leurs intérêts moraux et matériels", a conclu Toubou Mahamat Bakhit.