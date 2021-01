Tchad : une association offre des ballons de football aux jeunes de Moundou

Le président du Réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique, Moussa Alkhali Moussa, a offert hier après-midi au terrain de football du quartier Doyon à Moundou, des ballons de football à deux équipes des jeunes du quartier.



Ce geste vise à encourager ces jeunes dans la discipline qui les passionnent. "Le football permet le brassage et qui dit brassage dit cohabitation pacifique", a déclaré Moussa Alkhali Moussa.



Selon lui, l'initiative va en droite ligne des activités du Réseau qui ne cesse de mener des actions, notamment dans la sensibilisation et la formation en faveur de la paix et de la cohabitation pacifique entre différentes communautés aux Logone Occidental.



Moussa Alkhali Moussa a par ailleurs demandé aux jeunes de cultiver la paix. "La paix est la condition sine qua none pour le développement, c'est pourquoi je vous demande de soutenir le Maréchal du Tchad dans ses actions en faveur du bien être du peuple tchadien", a déclaré le président du Réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique.



Il a promis aux jeunes d'autres appuis en équipements sportifs.