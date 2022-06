Tchad : une bagarre d’enfants dégénère au Chari-Bagurimi, 4 morts et 21 blessés

Un conflit meurtrier a eu lieu le 16 juin 2022 dans l'après midi à 5km du village Tchentchou dans la sous-préfecture de Loumia, entre les Arabes nomades et Arabes sédentaires, informe le ministère de l’Administration du territoire.



C'est suite à une altercation entre enfants arabes nomades et sédentaires dans un champ. La bagarre a dégénéré en bagarre rangée et à fait 4 morts de part et d'autre, ainsi que 21 blessés.



C'est grâce à l'intervention prompte des autorités administratives, militaires et chefs traditionnels à savoir le gouverneur de la province du Chari-Baguirmi, Ahmat Abdallah Fadoul, le directeur général de la police nationale le Général Moussa Haroun Tirgo, le Préfet Oumar Mbarkoutou, le délégué de la police, le chef du groupement de désarmement, appuyés de plus de dix véhicules de la GMIP, de la GNNT et des chefs traditionnels, que la situation fut maîtrisée.



Les autorités ont pu récupérer 3 armes de guerre et plusieurs armes blanches.

Les suspects sont arrêtés et remis au procureur de Mandelia pour répondre de leurs actes.



La situation est totalement sous contrôle en ce moment. La procédure de réconciliation est enclenchée car c'est depuis plus de 37 ans que cette communauté vivent ensemble, informe le ministère.