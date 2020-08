Tchad : une boutique braquée en plein jour à N'Djamena, la propriétaire ligotée

N'Djamena - Une boutique de vente de vêtements féminins située à proximité du rond-point centenaire, au quartier Moursal dans le 6ème arrondissement de la capitale, a été braquée ce jeudi vers 14 heures.



Les malfaiteurs se sont introduits dans le commerce et ont fermé la porte de l'intérieur. Ils ont ligoté la propriétaire et se sont emparés de la caisse.



En quittant les lieux, ils ont emporté une moto garée devant le commerce.



La police s'est déployée sur les lieux pour constater les faits et recueillir des informations.