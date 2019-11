Tchad : une campagne de 16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes lancée

L'ONG La voix de la femme a organisé lundi une cérémonie à la Maison de la femme pour le lancement des activités de la 2ème édition de la campagne de 16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes. Elle se déroule du 25 novembre au 10 décembre 2019 à N’Djamena et dans la province du Hadjer Lamis.



La cérémonie a eu lieu en présence de la ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, Djallal Ardjoune Khalil.



Selon la président de l’ONG La voix de la femme, Amina Tidjani, « la lutte contre la violence faite aux femmes est le leitmotiv de Mme. Hinda Déby ». Elle s’est félicité de son engagement inconditionnel et de sa disponibilité au quotidien.



Une femme sur trois dans le monde a été victime de violences physiques ou sexuelles, et dans la plus part des cas, ces violences sont infligées dans le couple.



La voix de la femme entend être le précurseur d’une nouvelle ère pour les femmes en menant notamment des conférences débats.



Selon la président de l’ONG, « le recrutement d'un plus grand nombre de femmes dans les forces de police et la mise en place de formations adéquates constituent une première étape indispensable pour s'assurer que les survivants de violences retrouvent une certaine confiance et sentent que leurs plaintes sont prises au sérieux à chaque étape ».



Elle a adressé ses remerciements au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), au Fonds des nations unies pour l'appui aux populations (FNUAPT) et à l’ONAMA pour leur soutien.