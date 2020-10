Vidéo. Une candidature unique de l'opposition pour la présidentielle de 2021 ? "Nous ne sommes par contre, bien au contraire (...) Pourvu que toute l'opposition s'entende sur cette candidature unique, l'UNDR participe à 100%. Nous n'avons pas de préalable pour dire que c'est nous ou un autre, non. On s'assied avec les autres, on discute carte sur table", Saleh Kebzabo, président de l'UNDR.