Tchad : une caravane de sensibilisation en langue maternelle lancée à N'Djamena

Une campagne de sensibilisation de porte-à-porte et en langue maternelle est lancée depuis ce samedi à N'Djamena, à l'initiative de l'association Salam.



L'opération vise à sensibiliser et informer les populations sur certains maux qui minent nos sociétés, a indiqué le président de l'association Salam, Apôtre Toko Esaie. Il a estimé que le message de sensibilisation sur le Covid-19 n'est à ce jour par bien compris par la population.



Apôtre Toko Esaie a fait part de sa préoccupation, compte tenu du fort taux d'analphabétisme. Il a appelé le nouveau comité stratégique national de crise sanitaire à associer les organisations locales pour mener les actions d'information et de sensibilisation de proximité au niveau local.



Le maire du 6ème arrondissement de N'Djamena, Abakar Khamis, a indiqué que cette situation de crise ne laisse personne indifférent et a interpellé tout un chacun pour un élan de solidarité nationale.



Il s'est également félicité de la mise sur pied du comité stratégie nationale de crise. Selon lui, "nous devons être engagés pour mener ces actions de sensibilisation et soutenir le gouvernement dans sa mission."