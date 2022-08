Tchad : une coalition écrit au PCMT pour réclamer un organe paritaire en vue du dialogue

La coalition invite le président à accepter un dialogue sincère et vraiment inclusif pour le destin du Tchad, et réclame la mise en place d'un organe paritaire chargé de préparer de façon inclusive, consensuelle et transparente l'agenda du dialogue, les critères et la liste des participants au dialogue, et le projet de règlement intérieur.



"Vous avez toujours refusé de modifier la Charte de transition issue du coup d'État, Charte qui vous a donné un pouvoir absolu (...) malgré la demande des forces vives tchadiennes et l'exigence de l'Union africain (...) Vous avez refusé de rassurer les tchadiens sur votre volonté à ne pas être candidat à la fin de la transition", mentionne le courrier adressé au chef de la transition.



"Au lieu d'un dialogue sincère avec les vrais politico-militaires, leur nombre est passé de la dizaine connue à plus d'une cinquantaine à Doha, dont beaucoup sont partis de N'Djamena pour simplement noyauter le dialogue", affirment les organisations politiques et celles de la société civile signataires.



"En une année de votre règne, le repli identitaire a atteint son paroxysme. Les tchadiens se sont entretués plus qu'aucune autre année (...) Des détournements colossaux se font à ciel ouvert de façon impunie, les nominations n'ont jamais été aussi claniques et le pays n'a jamais été autant divisé", dénonce également la coalition dans son courrier.