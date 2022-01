Tchad : une compétition inter-établissements pour impliquer les jeunes dans la transition

L'association Tagady pour le développement organise une compétition entre universités et lycées. L'objectif est tout simple : impliquer les jeunes dans la transition. C'est Oumar Ali Fadoul, le président de l'association qui l'a annoncé via un point-presse ce matin à la maison des médias du Tchad.



Ladite compétion placée sous le thème de "paix positive" impliquant "environnement et développement durable" aura lieu du 02 au 26 février.



En organisant cet événement, Oumar Ali Fadoul mise sur un résultat : amener les jeunes à comprendre l'importance et les enjeux de la transition et à s'y impliquer entièrement. L'opportunité sera donnée, via des échanges, à cette tranche d'âge, d'exprimer clairement ses attentes.



Outre cette revendication politique, Tagady réhabilitera des points d'eau de quelques écoles de la capitale. Les bibliothèques de deux lycées, notamment celles du lycée Félix Eboué et lycée du lycée la liberté seront réhabilitées.