Tchad : une conférence-débat sur le dialogue et la réconciliation dans le développement éducatif

L'Association s'unir pour le Tchad de demain a organisé, en collaboration avec le Centre des recherches africaines et arabe au Tchad, une conférence-débat axé sur le thème : l'importance du dialogue national et la réconciliation dans le processus du développement éducatif, ce 23 février 2022, au à la bibliothèque la renaissance du centre des recherches africaines et au Tchad. Le panel était composé du Dr Haggar Mahamat Ahmat, Djidda Maho et Dionayel Augustin.



Le président de l'Association s'unir pour la Tchad de demain, Djidda Maho, a indiqué que cette activité s'inscrit dans le cadre du dialogue national inclusif qui se pointe à l'horizon. Selon lui, le Tchad a un système éducatif faible dont son développement doit être évoqué, lors de du dialogue national pour que, après la réconciliation, chacun pose des bonnes actions pour régulariser le système éducatif.



Le président du Centre des recherches africaines et arabe au Tchad, Dr Haggar Mahamat Ahmat, a relevé que le Tchad a connu tant des guerres depuis son indépendance. Il est temps que ses enfants s'assoient pour discuter de ses problèmes, envisager des solutions concrètes pour son développement. Il a exhorté les participants à cultiver la paix, l'amour et le vivre ensemble pour parvenir aux objectifs. Puis, de combattre les manipulations politiques, le tribalisme, les messages de haine ou encore ethniques.



Présent à la cérémonie, le maire de la commune du 10ème arrondissement, Mahamat Tom Noueri, s'est réjoui de cette activité qu'il trouve importante et à point nommé, en cette période de transition. Il a exhorté les participants à être attentifs et de véhiculer à leur tour, l'importance du dialogue national inclusif et la réconciliation nationale.



Pour les participants, la mal gouvernance est au centre des problèmes du Tchad. Mais la question qui taraude l'esprit est celle de savoir si ce dialogue sera l'une des solutions. Le panel a précisé que dialoguer, c'est négocier ou encore discuter entre deux ou plusieurs personnes. Il est donc possible que les Tchadiens puissent, tous ensemble, mettre la lumière sur tous les points obscurs pour redéfinir la situation du Tchad.