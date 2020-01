Tchad : "une convention pour des évacuations sanitaires à moindre coût", Pr Ibrahim Moussa

Le président de l'association des anciens lauréats tchadiens et amis du Maroc (ALTAM), Pr. Ibrahim Moussa Youssouf, a fait le compte rendu jeudi à N'Djamena du sommet des lauréats étrangers du Maroc.



L'évènement placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi du Maroc et organisé en collaboration avec l'Agence marocaine de coopération internationale, a eu lieu du 20 au 23 décembre 2019 à Rabat. Il a regroupé plus de 50 pays et plus de 1000 participants.



Pr. Ibrahim Moussa Youssouf a également donné des détail sur la préparation du sommet africain des lauréats étrangers du Maroc qui est prévu pour avril 2020. Il sera axé sur le thème de la mobilisation des compétences africaines pour la réussite du développement et le transfert de technologies.



Le président de l'association a indiqué que dans le cadre du déroulement du sommet africain des lauréats étrangers, une cérémonie de lancement a été organisée le 20 décembre 2019 à la Cité internationale de Rabat, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi du Maroc, en présence de cinq ministres en charge des affaires étrangères (Maroc, Ghana, Mauritanie, Comores, Gambie).



Le directeur général de l'Agence marocaine de la coopération internationale et le corps diplomatique de différents pays ont pris part à l'évènement qui a vu, à cette occasion, le lancement de la plateforme Morocco alumni.



L'ALTAM a eu l'honneur d'intervenir en tant que panéliste sur la thématique de la place des lauréats étrangers dans la politique de coopération Sud-Sud.



Par ailleurs, le 18 décembre 2019, une plateforme entrepreneuriale africaine a été créée au Tchad. Plusieurs pays y ont adhéré. "On a eu le mandat de représenter la polyclinique internationale de Rabat qui est le leader des évacuations médicales avec 22 ans de coopération et de services Sud-Sud", a expliqué Pr. Ibrahim Moussa Youssouf.



Il a annoncé qu'une convention de tarif préférentiel a été signée avec Royal Air Maroc pour permettre d'assurer les évacuations sanitaires à moindre coût.