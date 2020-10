Tchad : une délégation de l'Unicef en mission à Faya

Une délégation de l'Unicef conduite par sa représentante au Tchad, Mme. Viviane Van Steirteghem, est arrivée lundi a Faya Largeau, chef-lieu de la province du Borkou.



La délégation a été accueilli à l'aéroport de Faya par le secrétaire général de la province du Borkou accompagné de ses proches collaborateurs, des partenaires (GIZ, Croix Rouge, Humanité et inclusion) et des femmes du milieu associatif.



À la résidence du gouverneur, le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissein Didigui, représentant le gouverneur, a échangé avec la délégation qui est en visite dans la province pour s'enquérir des difficultés auxquelles se heurtent les secteurs éducatif et sanitaire.



Lors de la civilité présentée au SG de la province, la représentante de l'unicef au Tchad Viviane Vam steirteghem se dit très féliciter de cet accueil plein d'enthousiasme à son égard. Ainsi elle a tenue remercier au nom de l'unicef toute la population de la province du borkou pour l'accueil chaleureux cela témoigne un intérêt capital pour le bailleurs. Sur ce elle a



La délégation de l'Unicef a entamé son programme de visite par un cap à l'hôpital provincial de Borkou où elle a fait une visite guidée. Elle s'est ensuite rendue au centre nutritionnel et au district urbain de Faya.



Les insuffisances au sein de ces services ont été énumérés par les chefs de services au cours du déplacement.



La représentante de l'Unicef, Mme. Viviane Van Steirteghem, s'est également rendue à l'école centre A où elle a été reçue par le délégué provincial de l'éducation et de la promotion civique, Abdallah Ali Bezei, ainsi que le directeur de l'école, Mahamat Bahar. La visite a permis de constater le fonctionnement de l'établissement et les difficultés.