Tchad : une délégation turque visite l'Université d'Abéché

La délégation est conduite par le représentant de l'Amirya Alhachimiya, Mahmoud Kaplan et comprend également le 1er vice président du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI) du Tchad, Cheikh Abdadaïm Abdoulaye Ousman, ainsi que des députés de la province.



Aussitôt arrivée, la délégation s'est rendue à l'ancien royaume du Ouaddaï. Les hachimistes ont eu droit à une visite guidée conduite par le vice-président de l'université Adam Barka, Dr. Mahamat Saleh Yakhoub.



Ce lundi matin, la délégation a visité l'Université Adam Barka (UNABA). Elle a échangé avec les responsables de l'établissement d'enseignement supérieur. Dr. Mahamat Saleh Yakhoub a présenté l'UNABA et a évoqué les opportunités en terme de formations. "L'UNABA a formé plusieurs cadres qui sont aujourd'hui en fonction", a-t-il déclaré.



Le chef de la délégation turque, Mahmoud Kaplan, a rassuré les responsables de l'université que la coopération sera davantage renforcée.



Après la rencontre, les membres de la délégation ont visité les forages construits par les turques et implantés au sein de l'université.