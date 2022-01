Tchad : une exposition "sur les traces du Maréchal Idriss Deby Itno" au Festival Dary

Le directeur de Toumaï Media, Abdraman Tchoroma Dana, explique que le Maréchal a sacrifié sa jeunesse pour que le Tchad soit un havre de paix, débarrassé de tous ses maux qui entravent son développement. L'exposition permettra aux visiteurs de mieux connaitre l'homme.



Une équipe est disponible pour donner d'amples informations supplémentaires sur les vidéos, photos et autres supports de communications, soigneusement et minutieusement préparés, par Toumaï Media. Ces différents supports visent surtout à immortaliser les oeuvres du défunt président, tombé sur le champ d'honneur en défendant le pays.



Le directeur général de l'Office national de la promotion du tourisme et des arts (ONPTA) Mahamat Rozzi Teguil, indique que cette exposition n'aurait été possible sans l'appui du président du Conseil militaire de transition.



L'initiative tend à promouvoir la culture, le tourisme et le développement du pays en mettant gracieusement un pavillon dédié au Maréchal du Tchad.