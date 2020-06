Tchad : une femme accouche de triplés à Kélo

En provenance de Dafra, chef-lieu du département de la Mane-Bagué, alle a accouché de triplés ce mercredi 10 juin 2020 à l'hôpital du district sanitaire de Kélo. Les trois nouveaux nés sont tous de sexe masculin.



C'était aux environs de 9 heures que dame Aichatou Mahamat a été admise et soumise à une césarienne. Une opération qui a permis aux nouveaux nés d'avoir la vie sauve.



Adoum Oumar, père de ces jumeaux, affirme que c'est une bénédiction de Dieu et que chaque enfant vient au monde avec sa chance. « Nous remercions beaucoup le créateur pour sa grâce et pour cette situation nous lançons un SOS au Gouvernement, à la Fondation Grand Cœur et aux personnes de bonnes volontés de penser à leur prise en charge sanitaire à temps », lance-t-il.



Selon le chef de service de maternité de l'hôpital du district sanitaire de Kélo, Docteur Hapsatou Aboubakar, les trois nouveaux nés sont bien portants. Pour Docteur Hapsatou Aboubakar, les géniteurs de ces nouveaux nés doivent suivre les instructions et orientations médicales pour éviter d'exposer ces jumeaux à des éventuelles pathologies.



Docteur Hapsatou Aboukar lance enfin un vibrant appel aux personnes de bonnes volontés, aux ONG, au Gouvernement tchadien, aux autorités locales et à la Fondation Grand Cœur pour leur venir en aide.