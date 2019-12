Tchad : une formation en immersion sur la culture maraîchère à l'Est

L'association pour le développement de l'agriculture et l'élevage de Sila (ADAES) a organisé mardi une visite dans un jardin situé à quelques kilomètres de la ville de Goz Beida, dans la province de Sila. Le déplacement vise à inciter au travail de la terre.



Selon le président de l'association, après une étude des lieux, des personnes vont être sélectionnées pour passer une formation sur les différentes méthodes et techniques liées aux activités de culture maraîchère.



Au Tchad, le secteur agricole est dominé par les cultures de rente dont le coton en première place en terme d’exportation. Ce sous-secteur dispose d’énormes potentialités également sous-exploitées. En termes de disponibilité des ressources en terres cultivables, le Tchad dispose de 39 000 000 hectares, dont 4 000 000 hectares irrigables.



La production agricole, très dépendante des aléas climatiques -la culture irriguée étant encore peu pratiquée-, repose sur les céréales (sorgho, maïs, riz et blé), les oléagineux (arachide, sésame), les légumineuses non oléagineux (wouandzou et niébé), les racines et tubercules (manioc, igname, etc.), le coton, le palmier dattier, la gomme arabique, la canne à sucre, le tabac, etc.