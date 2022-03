Tchad : une girafe s'échappe du parc de Zakouma et se retrouve dans un village

Une girafe s'est échappée du parc national de Zakouma le 19 mars pour se retrouver dans le village Dokatchi, localité située à 20 km à l'Est de Mongo.



Le gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mahamat Galma, informé de la situation, a fait le déplacement pour constater et prendre soin personnellement de la girafe.



Les autorités provinciales ont saisi les agents des eaux et forêts pour sécuriser la girafe en attendant l'arrivée des responsables du parc de Zakouma qui récupéreront l'animal.