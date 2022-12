Tchad : une marche de soutien au président initiée par le MPS à Abdi

Brahim Mahamat Tchombet, membre du Conseil national du salut (CNS), par ailleurs opérateur économique, a rappelé que la population du département d'Abdi soutient la politique du gouvernement pour la garantie de la sécurité et de la stabilité du pays.



Il invite la population au vivre-ensemble et à la cohabitation pacifique avec la communauté vivant à Abdi afin d'oublier la haine et les querelles intestines.



Brahim Mahamat Tchombet n'as pas manqué de prodiguer quelques conseils relatifs à la paix, la cohésion sociale, l'éducation des filles et surtout le problème de la sorcellerie.