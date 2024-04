Tchad : une mère tue son enfant de six mois au Mayo Kebbi Ouest

Selon les informations disponibles, M.Y. a donné deux motifs pour expliquer son geste. Tout d'abord, elle aurait été victime de moqueries de la part des femmes du village en raison de sa grossesse résultant d'une infidélité. Ensuite, elle a affirmé que son enfant constituait un obstacle à ses activités agricoles à l'approche de la saison des pluies.



Pour commettre ce crime, M.Y. a acheté des produits toxiques sur un marché local et les a fait boire à son bébé. Les restes de ces produits ont été retrouvés parmi les déchets après le décès de l'enfant.



La mère présumée coupable a été arrêtée et transférée au parquet du tribunal de grande instance de Pala, où elle sera jugée par le procureur.



Le père de M.Y. affirme que sa fille souffre de problèmes mentaux depuis son enfance, ce qui, selon lui, pourrait expliquer ses actes répréhensibles.