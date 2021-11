Tchad : une mission de Let's do it Tchad se trouve à Mao

Cette mission a rencontré ce jour le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël. Elle a été conduite par le président Casimir Yodoyman, accompagné de son vice-président Adoum Allamine Mahamat. Cette mission a présenté ses civilités aux autorités locales. Par la même occasion, ils ont aussi rencontré le préfet du département du Kanem, Brahim Alifa Ali et du 1er adjoint au maire de la commune de Mao, Batrane Ali Moussa.



Tous ont unanimement salué l’initiative et disent avoir eu les échos très favorables du mouvement Let's do it Tchad. Ils ont rassuré l'équipe de leur soutien total, et de leur disponibilité à soutenir toutes les actions du mouvement dans la province.



Au programme, ils auront une formation de renforcement des capacités des organisations de la société civile locale sur le leadership communautaire et les techniques de communication interpersonnelle, afin d'impliquer les couches sur cette lutte et assainir la ville pour contribuer à l'éradication des maladies hydriques.