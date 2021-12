Tchad : une mission de l'ONAJES se trouve à Mao

Au cours de cette mission, le coordonnateur national de l'ONAJES, Moussa Hassan Idibey, est accompagné d'une forte équipe. Une cérémonie ayant connu la présence des autorités administratives civiles, traditionnelles et militaires, avec à leur tête, le gouverneur de la province du Kanem le général Ousman Brahim Djouma, a eu lieu à Mao.



L'objectif poursuivi est la sensibilisation de la jeunesse du Kanem, sur la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Prenant la parole, le délégué de la Jeunesse et des sSports du Kanem, Abou Youssouf Taboye a souhaité la bienvenue à la délégation de l'ONAJES et demandé aux jeunes d'être attentifs.



Le coordonnateur de l'ONAJES a, pour sa part, demandé aux participants d'observer une minute de silence en la mémoire du feu Maréchal Idriss Deby Itno tombé sur le champ de bataille. Il souhaite par ailleurs que les jeunes bénéficiaires procèdent au remboursement des crédits, à temps, afin de donner la chance à d'autres promoteurs.



Pour le gouverneur de la province du Kanem, il a souhaité que les jeunes expriment leurs doléances, afin de trouver une solution aux problèmes qu’ils rencontrent. Enfin, il a demandé à la délégation de l'ONAJES d'accompagner la jeunesse du Kanem.