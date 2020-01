Tchad : une mission de la Banque mondiale s’est rendue au Hadjer Lamis

Au cours de la visite, les différents acquis du SWEED 1 ont été présentés, notamment les activités du centre d'accueil, du centre de santé, de l'espace sûr scolaire et des groupements féminins. Il s'en est suivi des échanges avec les bénéficiaires dans l'objectif d'identifier les difficultés et les solutions à envisager.



Le secrétaire général de la province, Djingar Aspare, a salué les efforts du Gouvernement à travers le ministère de l'Economie et de la Planification du développement, et de ses partenaires Techniques et financiers.



Pour le Sultan de Mani, Sa Majesté Haroun Bahar Brahim, "cette visite du vice-président de la Banque mondiale région Afrique, constitue une grande fierté pour la région. C'est pour cette raison qu'il mérite le titre de chef de canton."



Selon la présidente du groupement des femmes agricoles de Mani, Mme. Hababa Sultan Brahim, "la Banque mondiale à travers le ministère de l'Economie et de la Planification du développement, et le Projet SWEDD 1 n'ont jamais cessez de nous soutenir dans nos projets pour un développement durable."



Mme. Hababa Sultan Brahim a demandé au vice-président de la Banque mondiale de continuer à aider les femmes vulnérables dans ce sens. Elle a souhaité plus de renforcement des capacités dans leurs activités agricoles.



Le gestionnaire du centre Ahmat Rozi a remercié l'équipe de la Banque mondiale pour son implication dans le cadre de l'amélioration de la santé des femmes vulnérables dans la région.