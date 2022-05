TCHAD Tchad : une mission de sensibilisation sur la portabilité des numéros de téléphone sur le terrain

17 Mai 2022





Une mission conjointe a été dépêchée dans les cinq provinces du Nord-Est du Tchad, pour une large sensibilisation sur l´applicabilité du décret portant obligation de la portabilité des numéros de téléphones mobiles, signé par le maréchal du Tchad le 08 octobre 2020,



La province du Ouaddaï constitue la première étape de cette mission qui comprend Souleymane Garfa, chef de service Agrément et Plan de Numérotage de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), agent du ministère des Postes et des nouvelles numériques, par ailleurs chef de mission, Mahamat Saleh Yacoub Ourada, chef de service Interconnexion et Itinéraire de l’ARCEP, Oumar Tidjani Cherif, représentant de l’opérateur de la téléphonie mobile AIRTEL Tchad, Djibrine Mahamat, représentant l´Association pour la défense de Droits des Consommateurs (ADC).



Arrivée le 15 mai dernier à Abéché, capitale de la province du Ouaddaï, la mission a eu lieu le lundi 16 mai 2022, une rencontre avec les autorités locales. Après avoir été reçus par le gouverneur de la province du Ouaddaï à sa résidence, les membres de la délégation ont tenu une réunion de travail avec les différents chefs de services déconcentrés et les délégués de chaque institution de l'Etat.



A cet effet, la réunion s'est déroulée au gouvernorat sous l'égide du secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui. Au cours de la rencontre, les membres de la mission ont expliqué à l´assistance l´objet de la visite qui consiste à apporter des éclaircissements sur l´obligation de la portabilité du numéro de téléphone mobile, ainsi que le concept définitionnel.



Selon le chef de mission, Souleymane Garfa, la portabilité du numéro mobile consiste à conserver son avantage numéro de téléphone lorsque l´on change d´opérateur, cela suppose un changement de contrat et d´opérateur. Pour lui, la portabilité concerne le numéro de téléphone et non pas les services de l´ancien opérateur et l´utilisateur porté bénéficiera de tous les services de son nouvel opérateur.



Pour sa part, le chef du service interconnexion et itinéraire de l´ARCEP, Mahamat Saleh yacoub Ourada a révélé que la portabilité du numéro permet, d´une part, d’inciter les opérateurs de téléphonie à pouvoir améliorer davantage leur qualité de service, de rendre le marché plus compétitif et concurrentiel, dans la transparence et loyale en offrant les services de base à des tarifs encourageants et qui répondent au pouvoir d’achat des consommateurs.



D´autre part, l’abonné voulant migrer vers un nouvel opérateur pourrait faire un meilleur choix, avec une meilleure qualité de service et une plus large gamme d’offres que ce nouvel opérateur met sur le marché, afin de satisfaire les besoins de ce dernier.







